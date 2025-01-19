Социальную сеть TikTok заблокировали на территории США. Закон, запрещающий платформу, вступил в силу.

Об этом говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение на территории страны.

"К сожалению, вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в сообщении.

При этом соцсеть дала понять пользователям, что скоро ее разблокируют.

"Нам повезло, что президент Трамп указал, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только он вступит в должность", - говорится в том же сообщении.

Кнопка в уведомлении ведет на специальную страницу на сайте, где повторяется это же сообщение, а также есть возможность скачать пользовательские данные.

Также приложение исчезло из онлайн-магазинов Apple и Google на территории США, а сайт TikTok.com не показывает видео.

Напомним, в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий компанию ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть обязали прекратить работу с 19 января 2025 года.

Ранее СМИ писали, что уходящий президент США Джо Байден не будет запрещать TikTok в США, оставив этот вопрос на усмотрение Трампа.

Накануне, новоизбранный президент США заявил, что после своей инаугурации "скорее всего" предоставит TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в США.