Уходящий президент США Джо Байден не станет запрещать TikTok в США, оставив этот вопрос на усмотрение будущего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

В прошлом году Конгресс в законе, подписанном Байденом, потребовал, чтобы материнская компания TikTok в Китае ByteDance продала компанию до 19 января - за день до инаугурации президента. Уходящая администрация оставит реализацию этого закона республиканцам.

Трамп когда-то призывал запретить приложение, но с тех пор пообещал сохранить его доступность в США. Его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц в четверг заявил, что закон "допускает продление, если на рассмотрении находится жизнеспособная сделка".

Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чю посетит инаугурацию Трампа.

Ранее ходили слухи, что TikTok могут продать американскому миллиардеру Илону Маску. В самой платформе это отрицали.

Напомним, в мае прошлого года в США начали запрещать TikTok. Штат Монтана стал первым штатом, который заблокировал соцсеть.