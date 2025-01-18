Социальная сеть ТикТок прекратит работу в США завтра, 19 января, если не получит гарантий от администрации уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы ТикТок оставался доступен для более чем 170 млн американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение закона, ТикТок будет вынужден прекратить работу 19 января", - заявляет компания.

Напомним, что Верховный суд США подтвердил запрет ТикТок. Однако избранный президент США Дональд Трамп после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что вопрос о работе созданной в Китае соцсети ТикТок будет решать он после вступления в должность.

Как известно, инаугурация Трампа намечена на понедельник 20 января.

Ранее в Bloomberg сообщили об обсуждении в Китае продажу ТикТока Илону Маску, однако в соцсети это опровергли.