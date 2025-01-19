Запрет социальной сети ТикТок в США вызвал панику и возмущение среди миллионов пользователей. Многие посетители платформы начали звонить в службу 911.

Об этом сообщает LatestLY.

"Паника заставила центры 911 по всей стране обрабатывать неэкстренные звонки, в том числе от подростков и детей, которые расстроены запретом ТикТок", - говорится в сообщении.

Власти США призывают граждан прекратить пользоваться экстренными службами по некритическим вопросам. Также уточняется, что в предупреждении указывают о нарушении жизненно важных операций подобными звонками.

Ранее мы писали о том, что социальную сеть ТикТок заблокировали на территории Соединенных Штатов Америки. Закон, запрещающий платформу, вступил в силу.

Уходящий президент США Джо Байден заявлял, что не будет запрещать ТикТок в США, оставив этот вопрос на усмотрение Дональда Трампа.

В свою очередь новоизбранный президент США накануне заявил, что после своей инаугурации "скорее всего" предоставит ТикТок 90-дневную отсрочку от запрета в США.

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