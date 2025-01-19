Китайская социальная сеть-видеохостинг ТикТок возобновила свою работу в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Напомним, сегодня работа ТикТока была заблокирована на территории Америки по решению суда, после чего избранный президент Дональд Трамп заявил, что восстановит её работу в первый день следующей недели, сразу после своей инаугурации.

"В понедельник я издам указ о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности", – написал республиканец в своей соцсети.

При этом Трамп добавил, что США должны получить 50-процентную долю среди собственников ТикТока.

"Моя первоначальная идея – совместное владение между нынешними владельцами и/или новыми владельцами, в рамках которого США получат 50-процентную долю собственности в совместном предприятии", - написал избранный президент.

Ранее источник издания Associated Press сообщил, что уходящий президент Джо Байден не будет запрещать ТикТок в США, оставив этот вопрос на усмотрение Трампа.

Между тем запрет социальной сети ТикТок в США вызвал панику и возмущение среди миллионов пользователей. Многие посетители платформы начали звонить в службу 911.