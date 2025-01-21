Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении выдачи гражданства США по праву рождения для лиц из двух категорий.

Пресс-релиз об указе появился на сайте Белого дома.

"Четырнадцатая поправка гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают". Но Четырнадцатая поправка никогда не толковалась как распространяющяя гражданство на всех, кто родился в США. Четырнадцатая поправка всегда исключала право на гражданство по праву рождения для лиц, которые родились в США, но не "подпадают под их юрисдикцию". В соответствии с этим пониманием Конгресс далее уточнил посредством законодательства, что "лицо, родившееся в США и ​​подпадающее под их юрисдикцию", является подданным и гражданином США по рождению, что в целом отражает текст Четырнадцатой поправки", - сказано в документе.

Среди категорий лиц, родившихся в США и ​​не подпадающих под их юрисдикцию, привилегия гражданства автоматически не распространяется на лиц, родившихся в США:

у кого мать незаконно находилась в США, а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения;

когда присутствие матери в США на момент рождения было законным, но временным (например, по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения.

Лицам указанных двух категорий Трамп и распорядился не предоставлять гражданство.

Между тем поездки в США на роды для получения детьми американского гражданства - распространенная практика в украинской политической и шоу-бизнес среде. Например, так поступала жена бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

У журналиста Дмитрия Гордона дети тоже появились на свет не в Украине и живут в США.