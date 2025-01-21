Трамп прекратил выдачу гражданства родившимся в США у родителей без законного статуса
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении выдачи гражданства США по праву рождения для лиц из двух категорий.
Пресс-релиз об указе появился на сайте Белого дома.
"Четырнадцатая поправка гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают". Но Четырнадцатая поправка никогда не толковалась как распространяющяя гражданство на всех, кто родился в США. Четырнадцатая поправка всегда исключала право на гражданство по праву рождения для лиц, которые родились в США, но не "подпадают под их юрисдикцию". В соответствии с этим пониманием Конгресс далее уточнил посредством законодательства, что "лицо, родившееся в США и подпадающее под их юрисдикцию", является подданным и гражданином США по рождению, что в целом отражает текст Четырнадцатой поправки", - сказано в документе.
Среди категорий лиц, родившихся в США и не подпадающих под их юрисдикцию, привилегия гражданства автоматически не распространяется на лиц, родившихся в США:
- у кого мать незаконно находилась в США, а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения;
- когда присутствие матери в США на момент рождения было законным, но временным (например, по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения.
Лицам указанных двух категорий Трамп и распорядился не предоставлять гражданство.
Между тем поездки в США на роды для получения детьми американского гражданства - распространенная практика в украинской политической и шоу-бизнес среде. Например, так поступала жена бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
У журналиста Дмитрия Гордона дети тоже появились на свет не в Украине и живут в США.