Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали на Аляске - в гору Мак-Кинли.

Сообщение об этом опубликовал сайт Белого дома.

"Район, ранее известный как Мексиканский залив, долгое время был неотъемлемым активом нашей некогда бурно развивающейся нации и остался неотъемлемой частью Америки. Залив был важнейшей артерией для ранней торговли Америки и мировой коммерции. Это самый большой залив в мире, а береговая линия США вдоль него простирается более чем на 1700 миль и содержит почти 160 миллионов акров. Его природные ресурсы и дикая природа остаются центральными для экономики Америки сегодня... Залив будет продолжать играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики, и в знак признания этого процветающего экономического ресурса и его критической важности для экономики нашей страны и ее народа я распоряжаюсь, чтобы он был официально переименован в Американский", распорядился Трамп.

Согласно его указу, в течение 30 дней министр внутренних дел должен принять все меры для переименования, а секретарь - обновить Информационную систему географических названий, чтобы "удалить все ссылки на Мексиканский залив".

Что касается горы, то Трамп переименовал ее в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, который "героически привел нашу страну к победе в испано-американской войне".

"Под его руководством Соединенные Штаты добились быстрого экономического роста и процветания, включая расширение территориальных приобретений для страны. Президент Мак-Кинли отстаивал тарифы для защиты производства США, стимулирования внутреннего производства и продвижения индустриализации США. Он был трагически убит в результате нападения на ценности нашей страны и наш успех, и его следует чтить за его неизменную приверженность американскому величию. В 1917 году страна официально почтила память президента Мак-Кинли, назвав самую высокую вершину Северной Америки. Однако спустя почти столетие администрация президента Обамы в 2015 году исключила имя Мак-Кинли из федеральной номенклатуры, что является оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы", - сказано в пресс-релизе.

Поэтому Трамп решил вернуть старое название. При этом Национальный парк, окружающий гору, сохранит название Денали.

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