В окружении Дональда Трампа есть "лишние голоса", доносящие президенту США "дезинформационную или пророссийскую позицию".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе.

"Для нас очень важно, чтобы не звучали лишние голоса, иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформационную или пророссийскую позицию. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали. Чтобы голосов вокруг Трампа было больше, чтобы он четко понимал детали и риски" , – сказал Зеленский, не уточняя, кого он имеет в виду под "пророссийскими голосами".

Ранее Трамп подтвердил, что намерен как можно скорее закончить войну в Украине и для этого собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Точные сроки окончания войны он назовёт после разговора с президентом РФ.

Между тем, как писали западные издания, Украина предупреждает Трампа, что ранние мирные переговоры будут иметь катастрофические последствия.

Мы разбирались в отдельном материале, что дальше будет с войной и Украиной после вступления Трампа в должность президента США.