Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность нового американского посла в Европейском Союзе бывшего главу известной в США сети заведений фастфуда Carl’s Jr и Hardee’s Эндрю Ф. Паздера.

Об этом республиканец заявил соцсети в Truth Social.

"Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", — написал Трамп.

Он добавил, что начиная с 2000 года Паздер занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s.

"За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово защищенной и расти. Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", — считает Трамп.

Carl’s Jr. - появившаяся в 1941 году американская сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая имеет более 3600 заведений в 38 странах. Ее основал Карл Карчер. Hardee’s - созданная в 1960-м сеть ресторанов быстрого питания, чьи заведения в основном расположены в восточной части США.

Ранее мы сообщали, что глава Белого дома назначил директором Секретной службы США своего охранника Шона Куррана, который прикрывал его во время покушения прошлым летом на митинге в Пенсильвании.

Также вскоре после инаугурации он подал на утверждение Сената список членов своего правительства.