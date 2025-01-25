Пит Хегсет, которого называют "крестоносцем" нового президента США Дональда Трампа, принёс присягу и вступил в должность главы Министерства обороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает телеканал Fox News, где не так давно Хегсет работал ведущим.

В своём кратком выступлении после обретения полномочий он изложил свои "руководящие принципы": "Восстановить воинский дух во всём, что мы делаем, восстановить наши вооружённые силы и восстановить сдерживание".

"Мы не хотим вести войны – мы хотим сдержать их... И мы хотим ответственно положить им конец. Но, если нам нужно будет сражаться, мы покажем подавляющую и решительную силу, чтобы сблизиться с врагом, уничтожить его и вернуть наших ребят домой", – заявил Хегсет.

Обратившись к Трампу, новый глава Пентагона сказал, что ожидает его поддержки "в достижении мира с помощью силы; в том, чтобы поставить Америку на первое место".

Украину Хегсет в своем выступлении (как и ранее на слушаниях в Сенате) не упомянул.

Напомним, Сенат США утвердил бывшего ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Ранее кандидат в новые директоры ЦРУ заявил, что война в Украине увеличивает "риск втягивания" США в конфликт с ядерной страной.