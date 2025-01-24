На фоне почти полного отсутствия позитивных публичных новостей о перспективах скорого завершения войны в Украине один из немногих индикаторов того, что шансы на это сохраняются - курс российского рубля.

С момента инаугурации Дональда Трампа он стабильно укрепляется, несмотря на угрозы президента США ввести новые санкции против РФ и обвалить цены на нефть. Вероятно, на укрепление рубля, в том числе, действуют и слухи о том, что нынешняя жесткая риторика Трампа - это лишь "торги", которые предшествуют скорой "сделке".

С начала недели безналичный курс рубль/доллар существенно укрепился. Понедельник рынок начал высоко, с уровня 102,6 руб./$, к среде курс доллара проседал до 98,22 руб./$, а в пятницу отступил на 97,8 руб./$.

Напомним, Трамп потребовал от стран ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы остановить войну в Украине.

Что сейчас происходит вокруг переговоров по Украине и что означают угрозы Трампа Путину мы анализировали в отдельном материале.

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