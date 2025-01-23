Издание ВВС проанализировало, способен ли Дональд Трамп опустить цены на нефть.

Об этом говорится в анализе экономического обозревателя ВВС Алексея Калмыкова.

"Если в падении цен на нефть и заключается давно обещанный план Трампа остановить агрессию России против Украины, то выглядит он сомнительно", – считает Калмыков.

"Что может сделать Трамп? Цена на нефть определяется на рынке балансом спроса и предложения, и у Трампа есть рычаги влияния только на предложение, поскольку он очевидно не собирается сокращать потребление ископаемого топлива в США, а даже наоборот. Как Трамп реально может увеличить предложение нефти на мировом рынке? Во-первых, в его власти распечатать стратегический резерв США. Во-вторых, он может создать условия для прироста добычи в США – крупнейшем в мире производителе нефти. И в-третьих, он может снять санкции с крупных производителей – Ирана и Венесуэлы", – говорится в публикации.

"Чего Трамп не может сделать? Он не может быстро нарастить добычу в США – на это уйдут годы. И ему очень затруднительно будет сделать то, о чем он сегодня рассказал как о главном инструменте прекращения войны России против Украины: попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти".

Саудовская Аравия – один из двух гигантов ОПЕК+. Второй – Россия. И для того, чтобы реализовать свой замысел, Трампу придется убедить Саудовскую Аравию фактически развалить ОПЕК+.

Нет ничего невозможного, но Трамп выбрал явно не самый прямой путь к прекращению войны в Европе. Особенно с учетом того, что самой Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК+ хотелось бы цен повыше нынешних 80 долларов за баррель, поскольку их бюджеты сверстаны с оглядкой на амбиции, проснувшиеся при ценах в $130", – пишет издание.

Однако, как говорится в публикации, Трамп "может добиться своего, если воплотит в жизнь главную угрозу - обложить весь мир импортными тарифами на поставки товаров в США". Подобная мера вкупе с другими начинаниями Трампа чревата разгоном инфляции и торможением мировой экономики. В этом случае рухнет спрос на энергоносители, а следом и цены, как это было в ковидный кризис, после которого Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Вряд ли он захочет войти в эту реку дважды.

Напомним, на выступлении в Давосе Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и стран ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ в ситуации с Украиной.

После этого цены на нефть снизились упали на 1,04-1,94%.