"Голос Америки" опубликовал статью, в которой объясняет, зачем Трамп хочет забрать Гренландию у Дании.

Как пишет издание, такое желание связано с тем, что это "короткий путь для российских ракет в сторону США", а также с военной активностью РФ в Арктике.

"Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет, - сказал британский аналитик Марк Якобсен. - Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию".

Издание пишет, Россия в последние годы вложила значительные средства в свое арктическое военное присутствие. На ее самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, размещены системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты, способные нести ядерное оружие.

Российские атомные подводные лодки патрулируют арктические моря, в которых также действует растущий флот атомных ледоколов РФ. Заметным становится присутствие в регионе и Китая, с которым Москва проводила совместные учения в Арктике.

Пекин также ищет доступ к ценным полезным ископаемым под арктическим льдом.

"Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе", — сказал "Голосу Америки" Йон Рахбек-Клемменсен из Королевского датского оборонного колледжа.

Отметим, что приведенные выше аргументы напоминают заявления Путина "об угрозе безопасности России со стороны НАТО" которыми он обосновывал вторжение в Украину.

Путин, напомним, также заявлял о "малом подлетном времени" натовских ракет до Москвы, если они будут размещены в Украине. А также обвинил НАТО в "военном освоении" Украины.

В том числе и через проведение совместных учений. Ранее Трамп позвонил премьер-министру Дании, разговор о Гренландии прошел "крайне плохо".

После слов премьера Фредериксон о том, что "Гренландия не продается", президент США стал вести себя агрессивно и угрожать Дании.