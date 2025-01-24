Новый президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников.

Они рассказали изданию, что беседа Дональда Трампа с Метте Фредериксен прошла "очень плохо". Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно, новый президент США не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его интересует только передача территории Штатам.

Как отмечает FT со ссылкой на чиновников, если раньше заявления Трампа казались им политической уловкой, чтобы добиться больше влияния на страну НАТО, то теперь многие думают, что он все же серьезно намерен аннексировать крупнейший остров на планете.

"Датчане совершенно напуганы этим", – сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.

Ранее в ООН оценили претензии Дональда Трампа на Панамский канал.

Мы также разбирали выступление будущего госсекретаря США Марко Рубио перед Сенатом по теме Украины. Отмечали, что в нем делался акцент на противостоянии Китаю, который по словам Рубио, "обманом присвоил себе статус сверхдержавы за наш счет".



Однако не менее интересны его заявления, которые касаются в целом глобального мироустройства. С точки зрения американской повестки их можно назвать революционными.



Рубио сделал упор на то, что нынешний мировой порядок играет против интересов США.



По мнению Рубио, после окончания холодной войны США и Запад в целом впали в "опасное заблуждение о конце истории", при котором "все народы земли станут членами демократического сообщества под руководством Запада".

"Что внешняя политика, которая служила национальным интересам, теперь может быть заменена той, которая служила "либеральному мировому порядку". И что все человечество теперь обречено отказаться от национальной идентичности, и мы станем "единой человеческой семьей". Это была не просто фантазия. Это было опасное заблуждение", - заявил Рубио.

По его словам, из-за "религиозной приверженности" идее свободной мировой торговли в США сократился средний и рабочий класс, а индустрия попала в кризис, став зависимой от "противников и соперников" (речь идет, очевидно, о деиндустриализации Запада из-за переноса производств в незападные страны, включая Китай).

Поэтому, по его мнению, сложившийся мировой порядок - "это оружие, которое используется против нас".