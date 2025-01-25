Новый президент США Дональд Трамп не знает детально, как прекратить российско-украинский вооружённый конфликт.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали.

"Он (Трамп - Ред.) делает месседж прямой, и он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", – сказал Зеленский.

"Он на сегодня, мне кажется, не может знать всех деталей, чем все закончится", – добавил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал украинцам о желании Путина манипулировать Трампом.

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