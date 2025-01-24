Украинская разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах российского лидера Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом украинский президент сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"Провел сегодня Ставку. Доклад как раз руководителя СВР по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности, он хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира", – сказал Зеленский.

Ранее Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, однако потребовал у Киева отменить запрет на контакты с ним.

Напомним, что российские чиновники всю минувшую неделю почти ежедневно заявляли о готовности к переговорам, и что ждут сигнала от США. Трамп же пока с Путиным не связывался и угрожает РФ санкциями.

Что означают угрозы Трампа Путину, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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