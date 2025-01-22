Если новый президент США Дональд Трамп исходит из того, что сможет убедить главу Кремля Владимира Путина пойти на уступки в переговорах о войне в Украине, используя как рычаг тезис о проблемах в российской экономике, его ждёт неудача.

Такое мнение высказала в соцсети Х старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая.

По ее мысли, Путин может перейти к затягиванию войны в Украине, если решит, что выгодной сделки с Трампом не предвидится.

Становая видит в последних заявлениях Трампа две существенные проблемы.

"Во-первых, Трамп убежден, что у Путина не все хорошо, имея в виду плохое состояние российской экономики. Однако эта точка зрения противоречит собственным убеждениям Путина о состоянии его экономики. По мнению Путина, экономика не только функционирует хорошо, но и является источником гордости, особенно по сравнению с западными экономиками. Если Трамп планирует использовать это убеждение в качестве рычага, чтобы убедить Путина пойти на уступки, он обречен на неудачу", - пишет Становая.

Вторая проблема, по ее убеждению, состоит в том, что Трамп считает, что Путин "хочет положить конец войне как самоцели".

"Это неверно. Для Путина истинная цель — обеспечить "дружественную Украину", и он считает, что эта цель может быть достигнута рано или поздно, независимо от политики США. Мир для Путина — это всего лишь средство для более быстрого и дешевого достижения этой цели. Мирное соглашение на российских условиях сэкономит значительные ресурсы, но без такого соглашения Путин готов сражаться столько, сколько потребуется", - заявляет эксперт.

Как думает Становая, Путин готов долго воевать с Украиной, пока она "не капитулирует", пусть даже без масштабных наступлений, как сейчас, которые он не сможет поддерживать долго.

"Если Кремль придет к выводу, что выгодной сделки с Трампом не предвидится (что, возможно, уже отчасти так и есть - с некоторыми оговорками), он, скорее всего, сосредоточится на затягивании конфликта. Целью будет ослабление Украины до такой степени, когда способность Трампа ее поддерживать станет бесполезной. Эта тактика подразумевает слом сопротивления Украины до того, как Трамп разочаруется в россиянах. Фактически многие в российском руководстве уже действуют из этого предположения, рассматривая его как основу российской стратегии", - полагает Становая.

В декабре Становая писала, что Кремль поставил Запад перед выбором одной из крайностей.

Между тем Трамп допустил введение новых санкций против России.