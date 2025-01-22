Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против Китая, Канады и Европы, пока он этого не делает и оставляет возможность для переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg.

На второй день своего президентства Трамп усилил свои тарифные угрозы в адрес Китая и Европы, а также грозит тарифами Канаде и Мексике.

"Мы говорим о тарифе в размере 10% для Китая, исходя из того, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду", - сказал Трамп, указав 1 февраля как возможную дату введения пошлин.

"Другие страны тоже крупные нарушители, это не только Китай. У нас дефицит в $350 миллиардов с Европейским Союзом. Они очень, очень плохо относятся к нам, так что их также ждут тарифы", - добавил Трамп.

Однако пока единственное реальное действие - это поручение провести пересмотр торговых практик до 1 апреля, пишет агентство. Это дает Китаю и другим странам почти десять недель паузы, которая будет, вероятно, использована для переговоров.

Китай выразил несогласие с тарифами, заявляя, что "в торговой войне нет победителей", а Китай "будет защищать свои национальные интересы". По данным источников Bloomberg, Трамп заинтересован в начале переговоров с Пекином.

"Действия администрации Трампа пока не приводят к немедленному введению новых пошлин, но демонстрируют четкую и методичную работу над созданием основы для будущих тарифных мер", - говорится в отчете юридической фирмы Baker McKenzie.

Ранее Трамп анонсировал начало торговой войны со своими соседями - Канадой и Мексикой, также он пригрозил началом торговых конфликтов Евросоюзу и странам БРИКС.