В пятницу, 24 января, в Украине идет 1066-й день войны с Россией.

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Последние новости

13:18 Войну не получится урегулировать за сто дней, если США будут вести переговоры на основании угроз санкциями, заявили в МИД РФ.

"Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше", - заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Напомним, 100 дней - это примерный ориентир, обозначенный спецпредставителем Трампа Келлогом для выхода на мирное соглашение по Украине.

12:00 В Рязани после атаки дронов горит нефтезавод, уточняют российские паблики.

11:55 Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, Россия "ждет сигналов" со стороны США, заявил спикер Кремля Песков, добавив, что пока таких сигналов от Вашингтона не поступало.

Спикер Кремля добавил, что РФ выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению, "но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

"В переговорах по ядерному разоружению мяч на стороне США, хотя время во многом упущено", - заявил Песков.

Ранее Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных боеголовок. Как видим, Москва предлагает включить в это уравнение и другие западные страны, располагающие ЯО.

10:51 Россия на переговорах будет требовать гарантий, что Украину не примут в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Присоединение Киева к Североатлантическому альянсу исключает достижение мира и создание какой-либо архитектуры безопасности", - заявил он.

10:39 В пригороде Херсона ночью от обстрела загорелись три фуры, сообщает ГСЧС.

10:29 Россияне продвинулись не только в Великой Новоселке, но и на других участках фронта, сообщает Deep State.

В частности, в нескольких местах между Покровском и Курахово.

Активизировались севернее Тернов на Лиманском направлении, расширив плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Макеевке.

В Харьковской области продвинулись по трассе юго-восточнее Купянска и в Западном, что рядом с Двуречной.

09:58 Россияне заявляют, что вошли в центр Великой Новоселки в Донецкой области.

Они публикуют видео продвижения там своих штурмовых групп и установки флага РФ над одним из домов.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, в центре поселка закрепились россияне.

Также в серой зоне находятся северо-западные окраины населенного пункта, через которые снабжалась Великая Новоселка.

Ранее военные ВСУ сообщали, что южная часть поселка отрезана от северной.

09:49 В Брянске дроны снова атаковали завод микроэлектроники "Кремний Эл", который только восстановили после предыдущего налета.

Как сообщают на предприятии, его работа приостановлена. Повреждены производственные помещения, склад готовой продукции, нарушены технологические цепочки.

При этом только утром сообщалось, что фасад завода был восстановлен после предыдущей атаки 21 октября. Тогда предприятие серьезно пострадало: были повреждены производственные и энергетические корпуса, нарушено энергоснабжение, остановлены технологические цепочки.

Сообщалось, что восстановление оборудования осложнено проблемами с закупкой необходимых комплектующих.

08:03 В России заявили о крупнейшей атаке беспилотников с начала года.

По данным минобороны РФ, было сбито 125 дронов, часть из них летела на Москву и была сбита на подступах.

07:56 В российской Рязани после налета дронов начался сильный пожар в районе НПЗ и стоящей рядом ТЭЦ.

Какой именно объект горит, точно неизвестно.

Также обломки дронов подожгли частный дом.

08:00 Сегодня ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Три человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС.

В Фастовском районе в результате попадания обломков БПЛА в 10-этажный жилой дом. Произошел пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуировано 150 жителей. Погиб мужчина 1988 г.р.

По данным СМИ, пострадала многоэтажка в Глевахе.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги: муж 1966 г.р., и его жена 1965 г.р.

Повреждения получили 8 частных домов, 3 автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор, отметили в полиции.