Анализируем итоги 1066-го дня войны в Украине.

Ситуция на фронте

Россияне заявляют, что вошли в центр Великой Новоселки в Донецкой области. Они публикуют видео продвижения там своих штурмовых групп и установки флага РФ над одним из домов.

Судя по карте украинского военного паблика DeepState, в центре поселка россияне действительно закрепились. Также в серой зоне находятся северо-западные окраины населенного пункта, через которые снабжалась Великая Новоселка.

Ранее военные ВСУ сообщали, что южная часть поселка отрезана от северной.

Россияне продвинулись и на других участках фронта, сообщает DeepState. В частности, в нескольких местах между Покровском и Курахово.

Под Покровском они продвинулись в районе Удачного, еще сократив расстояние до границ Днепропетровской области (до 4,2 километров).

Активизировались они севернее Тернов на Лиманском направлении, расширив плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Макеевке. В Харьковской области продвинулись по трассе юго-восточнее Купянска и в Западном, что рядом с Двуречной.

В России сегодня был массовый налет дронов - их сбивали даже под Москвой. Прилет был по НПЗ в Рязанской области и по заводу электроники "Кремний" в Брянске (по нему удар наносился уже не первый раз).

В Украине была также массированная атака беспилотников. В Киевской области, по официальным данным, от обломков сбитых дронов пострадала многоэтажка в Глевахе и двухэтажный дом в Броварах. Погибли три человека. Также дроны повредили частный сектор во Львовской области.

В западных СМИ продолжает обсуждаться тема потерь Украины, которые, как заявляет Трамп, гораздо больше официально названных.

В Украине на линии фронта воюет более 400 тысяч россиян, им противостоят примерно 250 тысяч украинцев. Такие данные приводит New York Times со ссылкой на военного аналитика, знакомого с западными оценками.

При этом, по словам аналитика, «разрыв между армиями растет» в пользу РФ, потому что потери российских войск ниже, чем заявляет официально Украина. Соотношение потерь на фронте в Украине убитыми и ранеными - «менее двух» российских солдат на одного украинского.

В декабре Зеленский заявлял, что РФ теряет 5-6 своих солдат на одного украинского. Но аналитики различных проектов, которые подсчитывают некрологи в обеих странах, оспаривают такие пропорции. И, хотя «западные спецслужбы неохотно раскрывают свои внутренние подсчеты украинских потерь, опасаясь подорвать союзника», их оценки потерь ВСУ «намного превышают официальные цифры Киева».

Москва при этом в прошлом году за один день вербовала в армию от 600 до 1000 контрактников. «Киев сравнялся с этим показателем лишь на короткое время», - говорится в статье.

«Разрыв в наборе солдат в конечном итоге формирует поле боя. Россия теряет все больше мужчин. Но и каждая украинская жертва приближает Кремль к победе», - говорится в статье.

Трамп критикует Зеленского, Путин готов к переговорам

Дональд Трамп продолжает заявлять, что намерен встретиться с Путиным - и одновременно грозит России санкциями, если она откажется от "сделки".

"Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы уедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", – заявил вчера Трамп в Давосе.

Он добавил, что не знает, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров с Украиной, но "сделка необходима". Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что Зеленский сказал ему о готовности к "сделке" для завершения войны (хотя, напомним, что сам Зеленский о своей готовности к "сделке" ничего не говорил - наоборот, и он, и Ермак постоянно заявляют, что сейчас пока еще не время начинать переговоры).

При этом вчера новый американский президент впервые с момента инаугурации раскритиковал и Зеленского. По его мнению, украинский президент "не ангел" и "он не должен был допускать" войну.

"И Зеленский, скажу вам так: он хочет договориться сейчас. Он уже сыт этим по горло. Ему не следовало допускать этого изначально. Знаете, если он не ангел, ему не следовало допускать эту войну. Во-первых, он сражается с гораздо более крупным противником, понятно? Гораздо более крупным. Когда он, знаете ли, говорил так смело и так… Теперь произошло две вещи.

Они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Почему мы потратили больше? Знаете почему? Потому что Байден никогда не просил Европу тратить больше. Они потратили 200… Знаете, это стало прокси-войной между США и Россией из-за Джо. Смотрите, Зеленский сражался с гораздо более крупным противником. Гораздо более мощным. Ему не стоило этого делать.

Потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы сделка, которая… Ну, это была бы пустяковая сделка. Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать, знаете… У них 30 тысяч танков. У России 30 тысяч танков. У Зеленского не было практически ничего. С такими силами вы не сражаетесь.

Потом мы начали поставлять оборудование, поставлять, поставлять, поставлять. И у них хватило смелости использовать это оборудование, но в конце концов это война, которую нужно урегулировать", - заявил Трамп.

Тем временем, сегодня Москва более подробно прокомментировала заявления президента США последних дней и вообще ситуацию с возможными переговорами.

Сначала Песков заявил, что РФ готова на диалог с США по Украине, однако пока никаких сигналов из Вашингтона об организации контактов Кремль не получал.

Далее с рядом достаточно жестких комментариев касательно угроз Трампа в адрес РФ выступил МИД России.

Замглавы МИД Рябков заявил, что нынешняя риторика президента США о санкциях против России может отдалить урегулирование, и в обозначенные Келлогом сто дней договориться не получится.

А глава МИД Лавров сказал, что "всё останется как есть", если Трамп не будет "учитывать интересы России".

"Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет, то всё останется как есть", - сказал министр.

Лавров также добавил, что "никаких признаков готовности Киева и Запада к мирным переговорам объективно не наблюдается, несмотря на все заявления".

Также он высказался против "заморозки украинского конфликта", утверждая, что она "будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша".

Наконец, выступил и сам Путин. Он был в роли "доброго полицейского" и как бы "пропустил мимо ушей" резкие слова Трампа в свой адрес.

Путин сказал, что с Трампом у него "всегда были деловые, в то же время прагматические и доверительные" отношения. И добавил, что если бы тот остался президентом, то войны в Украине не было бы.

"Я не могу не согласиться с ним (с Трампом - Ред.) в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году", - заявил Путин, повторяя практически тезисы американского президента.

Далее он сказал, что готов к переговорам по Украине, но требует для этого отмены Киевом запрета на контакты с ним, который был оформлен указом президента о введении в действие решения СНБО в сентябре 2022 года.

"Мы готовы к переговорам по украинской проблематике. Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?" - заявил Путин.

В совокупности, все эти заявления дают представление о позиции РФ на данном этапе.

С одной стороны декларируется готовность к переговорам и позитивное отношение с Трампом. С другой стороны - подчеркивается, что еще никаких предложений по переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления, от Вашингтона не поступало, а потому ничего пока принципиально по войне не изменилось. То есть - мяч на стороне Трампа.

При этом дается понять, что угрозы по санкциям и прочим мерам на Кремль не подействуют и могут лишь сорвать переговоры.

Примерно также оценивают реакцию Москвы на последние заявления Трампа и в западных СМИ.

Как пишет Wall Street Journal, в российском руководстве воспринимают эти выпады как "позерство перед переговорами". И угроз Белого дома не боятся.

Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на эти угрозы и готова воевать в Украине еще как минимум год. Кремль считает, что успешно противостоит санкциям, пишет издание.

При этом на фронте Москва имеет преимущество, медленно продвигаясь к важным логистическим центрам Украины.

"У нас есть дисбаланс и инфляция, но ситуация не настолько острая, чтобы требовать прекращения всех военных действий… Мы в состоянии настаивать на своих требованиях... и если оборона Украины продолжит рушиться, как сейчас, для другой стороны было бы разумнее согласиться на наши условия", — сказал эксперт Высшей школы экономики Василий Кашин.

Поэтому заявлений Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил".

"Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", — говорит Татьяна Становая, политолог из центра Карнеги.

По ее словам, для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте лидеры Великобритании, США и Советского Союза по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния.

"Конечно, Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях. Война в Украине для него это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", - говорит Становая.

"По мнению аналитиков, Путин стремится к саммиту с Трампом, на котором два лидера могли бы выработать приемлемое для Москвы урегулирование, отбросив украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное", - говорится в статье.

При этом другие эксперты считают, что угроза Трампа ввести новые санкции отражает его понимание того, что сделка может затянуться. При этом такое поведение может "оттолкнуть Россию от стола переговоров".

"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими", - сказал Олег Игнатов, аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов.

"Страна" уже рассказывала, почему Трамп начал кампанию угроз в адрес РФ, которая изъявляет полную готовность к переговорам. Если кратко, по одной из версий, это элемент торгов в ходе переговоров, которые уже реально идут. По другой версии, никаких переговоров нет, украинские власти и "партия войны" на Западе убедили Трампа в своей концепции - ничего пока не предлагать Путина, а наоборот, усилить на него давление, прижать санкциями, увеличить поставки оружия. В качестве обоснования этой концепции используются тезисы о том, что "российская экономика на грани краха, а армия истощена, и потому еще чуть чуть надавить, ввести новые санкции, снизить цены на нефть и Путин примет все условия Трампа".

Как мы уже писали, верность этих тезисов сомнительна. Также есть вероятность, что они приведут к резкой эскалации боевых действий с угрозой непосредственного втягивания в войну США и других стран НАТО и с риском ядерного столкновения.

Какая из этих двух версий верна - покажет ближайшее время (в первую очередь - состоятся ли переговоры Трампа и Путина и их итог).

Однако, "партия войны" активно работает над тем, чтобы любые переговоры были сорваны.

Особенно сильно эта кампания видна в британской прессе. Так, издание The Telegraph предполагает со ссылкой на некие "источники в команде президента США", что Трамп якобы может передать $330 млрд замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины. И таким образом военная помощь Киеву может возрасти.

Причем в газете проводится мысль, что это следует сделать еще до переговоров, поскольку это "укрепило бы позиции Запада".

Правда, непонятно, как Трамп может конфисковать эти активы, если их львиная доля находится во владении Европы, а не США. И в ЕС откровенно опасаются это делать, не желая оттока капиталов из своих фондов. Также понятно, что в ответ на конфискацию российских активов РФ конфискует западные активы у себя. И это, естественно, никак не будет способствовать переговорам и поиску каких-то компромиссов.

Но, повторимся, какой подход по итогу выберет Трамп - пока еще на 100% сказать нельзя.

Газовый кризис в Молдове

В Молдове и неподконтрольном ей Приднестровье накаляется ситуация с энергетикой и газом.

Судя по всему, схема, по которой "Газпром" хотел начать поставлять газ Приднестровью, блокируется Кишиневом. Тирасполь и Москва обсуждали поставку российского газа путем закупки на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. И его прокачку через Молдову.

Но Кишинев заявляет, что этого скорее всего не состоится. Премьер Молдовы заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона.

Он считает, что газовый кризис можно решить, в том числе поставками "Газпрома", но "только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН".

В ответ Приднестровье обвинило Молдову в затягивании решения газового кризиса "по политическим мотивам". "Президент республики" Красносельский заявил, что Россия "сделала все, чтобы осуществить поставки газа в Приднестровье" через компанию "Молдовагаз", запустить его можно "хоть завтра", но Кишинев блокирует процесс.

При этом газа "в трубе" у Приднестровья осталось буквально на два дня, и если он выйдет из системы, то восстановление теплоэнергетики региона займет два-три месяца.

В "республике" уже провели митинги, на которых от Молдовы пропустить к ним газ.

То есть, ситуация, очевидно, накаляется.

Напомним, что в Приднестровье расположена Молдавская ГРЭС, которая зависит от российского газа. И практически все ЛЭП Молдовы, включая и те, по которым идёт электроэнергия из Румынии и Украины, пересекаются именно на этой станции.

Как уже писала "Страна", оказавшись в безвыходной ситуации по энергетике, Тирасполь может банально "дёрнуть рубильник" и лишить Молдову импортных поставок электроэнергии. Попутно "ляжет" энергообеспечение и части Украины: особенно сильно зависит от Молдавской ГРЭС украинская Бессарабия, чуть меньше, но тоже довольно ощутимо – южные окраины Одессы и восток Винницкой области.

И это может резко усилить напряжение в регионе. В том числе могут начаться обсуждаться сценарии совместной военной операции Молдовы и Украины с целью овладеть Молдавской ГРЭС, а возможно, и всем Приднестровьем. Впрочем, есть и "противопоказания" к такому варианту - у Молдовы нет своей армии, молдавское общество войны не хочет, неизвестно готовы ли на это пойти власти в Кишиневе. ВСУ же придется выделять для проведения этой операции дополнительные силы, что, в условиях нехватки войск на фронте, может быть проблематично.

Но в целом, если в ближайшие дни не будет разрешена ситуация с газом, обострение ситуации вокруг Приднестровья исключать нельзя.