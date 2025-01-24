Украина потеряла за почти три года войны убитыми больше, чем США в совокупности потеряли во время войн во Вьетнаме и в Корее, заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox.

Отметим, что потери США погибшими во Вьетнаме - 58 тысяч, в Корее - 36 тысяч. То есть, потери Украины Келлог оценивает в цифру более 94 тысяч убитыми.

Напомним, что после беседы с Трампом Зеленский в декабре заявил, что Украина потеряла 43 тысячи солдат убитыми и 370 тысяч - получили ранения.

В тоже время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.

Месяц спустя в одной из первых беседе с журналистами в Белом доме новый президент США озвучил новые цифры потерь убитыми после полномасштабного второжения в Украину. По словам Дональда Трампа, армия России потеряла почти миллион человек, а Украина - 700 тысяч.

"У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты. Но и 700 тысяч украинских солдат убиты. Российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя", - заявил Трамп.