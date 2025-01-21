Дональд Трамп озвучил потери убитыми во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, Россия потеряла почти миллион человек, а Украина - 700 тысяч.

Об этом он сказал во время беседы с журналистом в Белом доме.

"У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты. Но и 700 тысяч украинских солдат убиты. Российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя", - заявил Трамп.

Он также высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин "не может быть в восторге" от развития войны, поскольку захват территорий дается ценой огромных потерь.

"Большинство людей думали, что эта война закончится за неделю, а она идет уже три года. Он не может быть в восторге, это выставляет его не в самом выгодном свете", - сказал республиканец.

Кроме того, он заявил, что его разговор с Путиным может состояться "очень скоро".

Напомним, в декабре Трамп говорил, что с начала войны Украина потеряла 400 тысяч солдат, а Россия - 600 тысяч. И Киев, и Москва затем эти цифры опровергли.

Потом Трамп утверждал, что потери сторон в последний месяц были примерно равны.

Владимир Зеленский в декабре заявлял, что на фронте погибли 43 тысячи украинских солдат и почти 200 тысяч российских.