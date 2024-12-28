В Вооружённых силах Украины никто не несёт ответственности за большие потери в ходе боевых действий.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

По ее словам, на любые претензии военные заявляют, что гражданские ничего не понимают в военном деле.

Также нардеп сообщила, что в ВСУ, по сути, отсутствует система наказаний за те или иные нарушения или проступки.

По её словам, если в какой-то воинской части происходит ЧП, инцидент расследуют в самой части, и виновных, как правило, не находят. Когда же виновного все же находят, военного не наказывают, а переводят на равнозначную должность или даже отправляют на повышение в другое место.

Напомним, на днях под залог был освобождён командир 211-й бригады, в которой издевались над солдатами и обложили их поборами.

Служащие подразделения рассказали, что руководство бригады заставляло платить военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших давать деньги били и пытали. Один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту. Чаще всего рукоприкладство практиковал командир одного из взводов первого батальона – Владислав Пастух, сын начальника штаба и крестник вышедшего из СИЗО командира бригады.

Ранее военком, целовавшийся с подчинёнными, вернулся с фронта в тыл и стал командиром новой бригады.