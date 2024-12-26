Командир одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады получил подозрение в издевательстве над солдатами. По данным СМИ, речь идет о старшем лейтенанте Владиславе Пастухе.

О подозрении сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия на своих подчиненных. В частности, в последних числах февраля 2024 года в Днепропетровской области он избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил избивать подчиненного.

Через месяц, находясь уже в Авдеевке Донецкой области, старший лейтенант снова избил этого же солдата и приказал военнослужащим поднять избитого с земли, приставить к деревянной конструкции в виде креста и привязать за руки к ней. В таком положении последний находился около четырех часов.

Зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в интернете видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант умышленно нанес удар в лицо.

А в мае 2024 года в Харьковской области он избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты".

Следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде.

Напомним, после того, как в СМИ всплыли факты пыток и издевательств в бригаде, ею заинтересовались правоохранители.

Командира бригады Олега Побережнюка арестовали, но он вышел под залог почти в миллион гривен.