Арестованный вчера по делу о поборах с солдат и издевательствах над ними командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк вышел на свободу, заплатив 908 тысяч гривен залога.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Кто внес почти миллионный залог - сам Побережнюк или третьи лица - в прокуратуре пока не рассказывают.

Напомним, на днях вышло журналистское расследование о ситуации в подразделении. Его солдаты рассказали сотрудникам СМИ, что руководство бригады выбивало деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали и пытали. Один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту. Чаще всего подчиненных избивал командир одного из взводов в первом батальоне Владислав Пастух - сын начальника штаба и крестник командира бригады Побережнюка.

Из-за резонанса последнего отстранили от должности и начали служебную проверку.

19 декабря суд назначил Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой залогу в 908 тысяч гривен.