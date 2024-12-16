Военнослужащих ВСУ били до разрыва органов и перелома костей черепа, их держали в клетках.

Об этом сообщила в эфире телемарафона народный депутат Юлия Яцык, комментируя скандал с издевательствами в 211-й бригаде

По ее словам, следственные материалы с поличным были получены еще в сентябре.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео с доказательствами пыток в 211-й бригаде ВСУ. В ролике присутствуют чрезвычайно жесткие кадры, увидеть его можно по ссылке.

Напомним, сегодня украинские издания со ссылкой на результат расследования сообщили, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали. В частности, один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту.

Ранее мы рассказывали, что Государственное бюро расследований задержало заместителя командира механизированной роты за избиение солдат во Львове. Многочисленные случаи насилия имели место на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.