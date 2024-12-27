В сети появилась видеозапись обучения штыковым атакам курсантов киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут (бывшего Киевского военно-инженерного училища связи).

Ролик публикуют столичные телеграм-каналы.

На кадрах небольшая группа молодых людей в спортзале отрабатывает выпады, держа в руках деревянные муляжи винтовок.

"Конец 2024 года, будущих офицеров (которые уже скоро поведут в бой солдат) на полном серьёзе обучают такой ереси. Преподаватель все понимает, но говорит, что мы должны пройти это по программе, потому что если приедет проверка, а мы не знаем этих приемов рукопашного боя, то всем п@зда", - пишут телеграм-каналы.

Около года назад в интернете появилась видеозапись, на которой украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим". Такое оружие широко применяли ещё в Первую мировую войну.

В середине декабря мы сообщали, что подготовку мобилизованных граждан в учебных центрах ускорят. Однако сегодня главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обучение украинских мобилизованных хотят продлить до двух месяцев с нынешних полутора.