Во Франции завершилась полугодовая подготовка украинских пилотов и наземного персонала для истребителей Dassault Mirage 2000-5F.

Об этом сообщает группа поддержки Украины French Aid to Ukraine на своей странице в соцсети X.

"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F подготовка завершилась", – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ писали, что Франция передаст Украине от двенадцати до двадцати истребителей Mirage в 2025 году.

Первая их партия должна быть поставлена до 30 марта. До тех пор французские команды должны обеспечить оперативную переподготовку пилотов ВСУ, соответствующее повышение квалификации механиков и оружейников.

Вместе с тем, издание Business Insider утверждает, что Mirage – не лучшие западные самолёты для украинских ВВС.

Эксперт по авиации и технологиям из британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк считает, что эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена его вооружением – ракетой класса "воздух-воздух" MICA, которая имеет гораздо меньшую дальность поражения, чем вариации AIM-120 AMRAAM, что Киев мог бы использовать с F-16