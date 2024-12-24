Стармер намекнул на отправку войск в Украину для обучения ВСУ - The Times
Премьер Британии Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для обучения солдат.
Об этом заявляет The Times.
Такой вывод издание делает по итогам разговора Стармера и президента Владимира Зеленского, где они обсудили британскую операцию по обучение украинских солдат Interflex и "согласились с важностью доработки ее предложения для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя".
"Сэр Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины по подготовке солдат", - пишет издание.
Напомним, ранее The Times уже находило подобные намеки, анализируя слова министра обороны Британии Джона Хили.
В начале ноября бывший британский премьер Борис Джонсон сказал, что Лондону, возможно, придется отправить наземные войска в Украину, если победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сократит финансирование Киева.
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