Премьер Британии Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для обучения солдат.

Об этом заявляет The Times.

Такой вывод издание делает по итогам разговора Стармера и президента Владимира Зеленского, где они обсудили британскую операцию по обучение украинских солдат Interflex и "согласились с важностью доработки ее предложения для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя".

"Сэр Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины по подготовке солдат", - пишет издание.

Напомним, ранее The Times уже находило подобные намеки, анализируя слова министра обороны Британии Джона Хили.

В начале ноября бывший британский премьер Борис Джонсон сказал, что Лондону, возможно, придется отправить наземные войска в Украину, если победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сократит финансирование Киева.

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