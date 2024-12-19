Великобритания допустила отправку своих военных инструкторов в Украину.

Об этом пишет издание The Times.

Министр обороны страны Джон Хили в ходе визита в Киев 18 декабря сказал, что Лондону необходимо "сделать обучение более соответствующим потребностям украинцев". На вопрос, означает ли это отправку инструкторов в Украину, он ответил обтекаемо, но дал понять, что такой вариант не исключен.

"Мы будем искать везде, где только можно, чтобы ответить на пожелания украинцев. Это они воюют. Нам [нужно] облегчить доступ украинцам, и нам [нужно] работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", - сказал чиновник.

В начале ноября бывший британский премьер Борис Джонсон сказал, что Лондону, возможно, придется отправить наземные войска в Украину, если победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сократит финансирование Киева.

Вскоре после этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат воевать в Украину, чтобы избежать эскалации конфликта.