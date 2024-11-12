Великобритании, возможно, придется отправить наземные войска в Украину, если победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сократит финансирование.

Об этом заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает газета The Telegraph.

"Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, на границах европейского континента, где демократические страны противостоят России", - сказал Джонсон.

Ранее действующий премьер Британии Кир Стармер заявил, что Британия не пошлет войска в Украину.

Также мы писали, что военное руководство Британии изучает возможность отправки небольших групп своих инструкторов на запад Украины для обучения там бойцов ВСУ. Это может быть дешевле и проще, чем отправлять украинских солдат в Британию.

Война в Украине идет уже 991-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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