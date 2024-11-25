Италия не будет отправлять своих солдат воевать в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает издание ANSA.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских марионеток", - сказал Таяни.

Заявление Таяни прозвучало на фоне недавней информации о том, что в Европе снова обсуждается отправка войск в Украину. Французская газета Le Monde написала, что Лондон и Париж обсуждают отправку европейских войск в Украину - пока в виде частных подрядчиков. Так, отправить своих инструкторов в Украину для обучения ВСУ на месте готова компания Défense Conseil International (DCI), главный оператор министерства вооруженных сил Франции. Она на 80% состоит из бывших военнослужащих. Также она могла бы при необходимости обеспечить техническое обслуживание французской военной техники, переданной Киеву.

В связи с этим к DCI с предложением поделиться имеющимися мощностями обратилась британская компания-партнер Babcock, уже присутствующая в Украине.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не поддерживает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России, хотя и понимает его.