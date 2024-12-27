Военный из отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка заявил, что 15-летним детям придется участвовать в войне, иначе мы потеряем страну.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Ябачнка призвал готовить подростков к войне.

"18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать. Это они должны осознавать. Мы должны менять образование, мы должны готовить этих людей к войне - жесткой и жестокой. Говорят: мы не хотим оставить войну нашим детям. Да мы-то не хотим, но, к сожалению, нас не спрашивают. Поэтому мы или оставим войну нашим детям, или не оставим страну нашим детям. Без сомнения, я не хочу, чтобы 18-летние и 15-летние воевали, но я понимаю, что с высокой долей вероятности им придется. И мы должны подготовить их к этому ", - заявил военный.

В октябре лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский говорил, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина будет "на грани уничтожения". По его мнению, в этом возрасте молодой человек уже может поднять автомат.

Напомним, США настойчиво призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет, но Офис президента пока отвергает эти предложения.