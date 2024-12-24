Законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и "ждет одобрения" в Верховной Раде.

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на представителя 17 Полтавской бригады Сергея Лунича.

Он рассказал, что бригада готовится принять в скором времени большое пополнение, при том по большей части именно парней примерно 20 лет.

"Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке", - пишет издание.

В Верховной Раде начали массово опровергать данную информацию.

"Никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не было и нет", - заявляет глава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Опровержения также публикуют нардепы Федор Вениславский ("Слуга народа", член оборонного комитета) и Алексей Гончаренко (Евросолидарность).

В 17-й бригаде уже заявили, что Лунич не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений в них.

При этом в первоначальной публикации не говорилось, что этот законопроект уже внесён или прорабатывается депутатами. Сообщалось, что он "лежит на столе". Вероятно, у руководства Верховной Рады.

Напомним, публично власти регулярно отрицают планы снижать возраст мобилизации, к чему их открыто призывают западные партнеры.