С начала 2024 года общие потери россиян уже превысили 421 тысяч человек убитыми и ранеными. Общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания по итогам деятельности Вооруженных сил Украины за 2024 год.

"Этот год был сложным испытанием нашей крепости. Но, несмотря ни на что, мы выстояли и продолжаем борьбу – сдерживаем численно превосходящего врага, сохраняем контроль над стратегически важными участками, удерживаем контроль над западной частью Черного моря, сокращаем военный и промышленный потенциал врага, в том числе и средствами DeepStrike", - написал он.

Сырский отметил, что в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего полномасштабного вторжения в Украину - 421 тысяч человек убитыми и ранеными.

В этом году в ВСУ были созданы Силы беспилотных систем, которые постепенно развиваются и становятся масштабнее, напомнил главком.

"По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Число пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза", - написал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что с февраля 2022 года потери сторон в войне в Украине превысили миллион человек погибшими и ранеными. Потери России, по его словам, достигли 700 тысяч человек.

Война в Украине идет 1039-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.