Армия РФ третьи сутки ведет "интенсивные наступательные действия" в Курской области России.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных властей.

По его словам, в наступлении активно применяются подразделения армии КНДР.

Также главком сообщил, что россияне значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времьевском направлениях.

При этом наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, добавил Сырский.

Ранее британский журнал The Economist писал, что российская армия усиливала давление в Курской области еще до того, как в бой вступили солдаты КНДР.

Напомним, на днях украинские военные сообщали, что вступили в бой с северокорейскими солдатами в Курской области.

Также журналист Бутусов рассказал о первом в истории полномасштабном бое ВСУ с военными КНДР под Курском.

Война в Украине идет 1028-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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