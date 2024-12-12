Северокорейские войска на днях вступили в свой первый бой в Курской области в селе Плехово, о взятии под контроль которого вчера заявило Министерство обороны РФ.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ. К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко, в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

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