Кадр с, как утверждается, северокорейским солдатом в Курской области РФ в объективе украинского FPV-дрона.

Фото публикуют украинские телеграмм-каналы.

Напомним, на выходных сообщалось, что войска КНДР начали участвовать в боевых действиях.

В частности, журналист Бутусов рассказал о первом в истории полномасштабном бое ВСУ с военными КНДР под Курском.

"Более двухсот северокорейских солдат атаковали украинские позиции с нескольких направлений. Целью противника было захватить один из участков лесополосы. Российские войска обеспечивали мощную огневую поддержку, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая наземные станции и вертолёты Ми-8ТПР <...>. Однако украинские войска смогли удержать свои позиции и провести успешные контратаки, чтобы восстановить контроль над ситуацией", – отмечает журналист.

Также украинские военные пишут в соцсетях, что вступили в бой с северокорейскими солдатами в Курской области РФ.

Сообщается, что командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ "войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, ведущими боевые действия в курской области".