Анализируем итоги 1027-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте за выходные было много важных событий.

Украина контратаковала крупными силами к югу от Покровска, где у россиян на минувшей неделе был прорыв, когда они приблизились к городу менее чем на два километра.

Россиян удалось оттеснить от села Песчаное, после чего ВСУ попытались отбить крупное село Шевченко. Но эта атака провалилась.

"Наше наступление на Шевченко немного провалилось. Противник смог удержать ключевые позиции, с которых и будет происходить атака в ближайшие дни", - пишет военный с позывным Мучной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук при этом сообщает, что в результате украинского контрнаступления элитная бригада Нацгвардии попала в "мешок" и "сейчас уже более половины бригады не существует". По его словам, командование отправило бригаду "на мясо" - в наступление "без должной поддержки (авиационной, артиллерийской)".

При таких условиях бригаде удалось отбить Песчаное, но в Шевченко "произошла настоящая катастрофа" и она "попала в огневой мешок".

С боями под Покровском связан скандал по поводу 155-й бригады "Анна Киевская", которую поставили на защиту города, но россияне все равно к нему прорвались.

После этого в бригаде сняли командира. Но, по информации главреда "Цензора" Бутусова, главной причиной отхода бригады с позиций стало массовое СЗЧ, куда ушло более тысячи солдат.

Россияне, судя по всему, захватили центр Курахово и водрузили свой флаг над мэрией города. Кадры об этом расходятся в пабликах и подтверждаются украинскими источниками.

Украинские бойцы пишут, что россияне заняли всю городскую застройку, а ВСУ отвели силы в промзону Кураховской ТЭС в западной части города. Украинский генштаб этого, впрочем, не подтверждал.

Но главные события сейчас разворачиваются южнее Курахово. Там россияне прорвались к Зеленовке, по некоторым данным уже закрепившись там, и опасно приблизились к трассе, которая ведет в Курахово со стороны Запорожья. От Зеленовки до трассы осталось менее двух с половиной километров. До этого расстояние было свыше пяти км.

Если россияне перережут трассу, это грозит образованием "котла" к югу от Курахово. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что украинские войска еще "не успели толком завершить вывод подразделений из района Успеновки", как россияне уже пытаются взять весь район Курахово в окружение.

"Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения. Только полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку", - пишет Алекс. По его мнению, на Кураховском направлении происходит "один котел за другим" из-за "советского нарратива "стоять до конца" и нежелания командиров на местах докладывать наверх о реальной обстановке, пишут военные.

Угрожающая ситуация для ВСУ складывается под Великой Новоселкой.

Там россияне вчера снова прорвались в село Новый Комар, через которое проходит дорога в Новоселку с севера. Они закрепились в части села и пытаются вытеснять из него части ВСУ. Напомним, недавно армия РФ уже заходила в Новый Комар, но была оттуда выбита.

К югу под угрозой окружения оказалась Макаровка. Ударом со стороны Благодатного россияне практически отрезали Макаровку от соседнего Сторожевого. Также они продвинулись в сторону Сторожевого с запада и, по данным украинских военных, вошли в это село, пытаясь отрезать и его от соседнего Нескучного (которое также штурмуют).

Кроме того, российские войска уже примерно в полутора километрах от дороги, которая ведет в Великую Новоселку из Запорожской области. Таким образом, под угрозой перерезания сейчас две оставшиеся трассы в город - северная и западная.

Скоро все дороги, которые ведут из Великой Новоселки, могут быть перерезаны, заявил боец с позывным Мучной. По его словам, для этого россиянам достаточно "сделать еще один жесткий накат".

В Курской области сообщается уже как минимум о двух боях ВСУ с военными из Северной Кореи. Один - в районе Плехово, другой - под Малой Локней.

Бои уже подтвердили украинские власти, не приводя особых подробностей.

Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов пишет, что 14 декабря, состоялось "первое в истории" полномасштабное боевое столкновение Вооружённых сил Украины с северокорейскими военными в районе Малой Локни.

По словам журналиста, бой был тяжёлым, и корейцам удалось захватить часть украинских укреплений. Он пишет, что корейские солдаты атаковали профессионально, небольшими группами и при мощной огневой поддержке.

"Более двухсот северокорейских солдат атаковали украинские позиции с нескольких направлений. Целью противника было захватить один из участков лесополосы. Российские войска обеспечивали мощную огневую поддержку, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая наземные станции и вертолёты Ми-8ТПР. Противник действовал тактикой "живых волн", напоминая методы северокорейской и китайской армии времён Корейской войны 1950–1953 годов. Штурмовые группы, несмотря на значительные потери, прорвались к украинским позициям благодаря хорошей физической подготовке и игнорированию собственных потерь", – пишет Бутусов.

"Северокорейские подразделения захватили часть окопов. Однако украинские войска смогли удержать свои позиции и провести успешные контратаки, чтобы восстановить контроль над ситуацией", – отмечает журналист.

При этом из его слов следует, что бои продолжаются.

"Всё время по врагу наносится огневое поражение", – завил Бутусов.

Россия официально участие солдат КНДР в боях в Курской области не подтверждала. Хотя об этом писали российские военные блогеры.

Военные перспективы

Армия РФ ставит своей целью на 2025 год захват всей территории четырех украинских областей, об аннексии которых Москва объявила осенью 2022 года - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сегодня на военной коллегии заявил министр обороны РФ Белоусов.

Он сказал, что в 2025 году Москва планирует достичь "победы" в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне. Тогда, напомним, российский президент выдвинул как условие завершения войны сдача России четырех областей Украины.

Отметим, что эту цель также оценивают как наиболее реалистичную для России и ее отставные генералы. По их мнению, Россия без "сверхусилий" в виде мобилизации и резкого увеличения военного бюджета не сможет в короткие сроки добиться полного разгрома ВСУ и установить контроль над всей Украиной.

Такое мнение высказали выпускники Академии Генштаба РФ, которые провели ежегодную закрытую встречу в Москве. О ней сообщил военный эксперт Валерий Ширяев и писали ранее российские телеграм-каналы.

"Это все высшие начальники в прошлом, высшие начальники российской армии генерального штаба. И действующие командиры групп войск, управлений, являются их учениками", - объяснил Ширяев. По его словам, при обсуждении войны в Украине среди собравшихся "быстро был достигнут некий консенсус по части основной цели и вспомогательной цели".

"В общем, выяснилось, что у них консенсус по этому поводу, что основная цель - разгром армии противника - недостижима в короткие сроки", - сообщил эксперт.

Для того чтобы ее достичь, Россия должна прибегнуть к мобилизации для создания "кратного преимущества в живой силе". Также нужно увеличение производства вооружений и новый рост военного бюджета. "Хотя, казалось бы, куда уже больше. И это резко изменит ситуацию - в том числе политическую - в стране", - комментирует Ширяев.

При этом, с точки зрения российских отставных генералов, достижима "вспомогательная цель". "Она у них как раз совпала с тем, что мы слышим время от времени в заявлениях Путина, Лаврова и так далее, - это четыре области, которые уже и так находятся в конституции, их необходимо в административные границы забрать и договориться о каких-то мерах дальнейшей безопасности в Европе", - говорит Ширяев.

Путин сегодня на коллегии в российском минобороны при этом дал понять, что Москва не хочет прибегать к "сверхусилиям". Он заявил, что Россия "не может до бесконечности повышать военные расходы", которые составляют 6,3% ВВП. Это примерно на 2,5% больше, чем было до войны, но "не самый высокий показатель в мире" по абсолютным цифрам.

Также, судя по данным, которые привел сегодня Путин, в России продолжает расти число контрактников. При этом оно превышает известные цифры по украинской мобилизации.

По словам российского президента, если в прошлом году контракт с армией РФ подписали 300 тысяч добровольцев, то в этом году - уже 430 тысяч. То есть где-то по 37-38 тысяч в месяц. В Украине весной-летом, по заявлению народных депутатов, призывали по 25-30 тысяч в месяц, но с осени эти показатели упали, как признавали власти.

Другое дело, что в украинской армии крайне высокая доля самовольно покинувших часть либо откупившихся от службы на передовой. Поэтому многие бригады укомплектованы только "на бумаге", что часто является главной причиной потери позиций (как произошло с уже упомянутой выше бригадой "Анна Киевская"). Детальнее об этой проблеме мы писали в материале "Куда исчез миллион украинских солдат".

Переговорные перспективы

В Украине сегодня снова дали понять, что не хотят сейчас проводить переговоры с Россией. И надеются, что при Трампе все останется как раньше - Украина продолжит воевать, а США - оказывать ей в этом помощь.

Такое мнение выразил экс-глава МИД Кулеба. По его словам, Трампу не удастся достичь быстрого завершения боевых действий, поскольку между Украиной и РФ есть "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным. "По моему мнению, быстрых переговоров не будет", — сказал Кулеба.

Он считает, что, если организовать переговоры не удастся, Трамп может изменить свое решение о приостановке военной помощи Украине.

Отметим, что пока от команды Трампа исходят ровно противоположные сигналы.

Напомним, что будущий представитель Белого дома по Украине Кит Келлог ранее предлагал как раз обратную схему - использовать военную помощь Киеву как рычаг для давления. В том числе на Киев, если он откажется от переговоров с Москвой (а именно это сейчас и происходит - от переговоров на днях прямо отказался глава Офиса президента Ермак).

Да и сейчас у Трампа продолжают намекать, что в любом случае ограничат помощь Украине. Будущий советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что "пустой чек" (неограниченная поддержка) — "это не стратегия".

"Эта своего рода бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся. Каким выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы заканчиваем войну? Кто находится за столом переговоров? Как мы приводим все стороны к этому столу и какова структура соглашения? Вот над чем мы размышляем вместе с его замечательной командой, которую он сейчас собирает", - заявил Уолтц. Он добавил, что Трамп хочет "положить конец этому конфликту", "сделать это постоянным концом, а не просто паузой".

Ранее на окончание помощи намекал и Трамп, хотя и обещал, что "не бросит" Украину. Детальнее диспозицию вокруг мира и войны по итогам заявлений республиканца мы анализировали здесь.

При этом сам Трамп сегодня сказал прямо противоположное тому, что заявлял Кулеба. Он заявил, что "усердно работает" над прекращением войны в Украине и в этом плане уже есть "небольшой прогресс". Не пояснив, впрочем, детали.

Если Кулеба выше описал то, что можно назвать украинской программой-минимум - сохранение военной помощи США и продолжение войны в текущем режиме - то на Западе некоторые эксперты рисуют иной минимальный сценарий, на который согласилась бы "партия войны".

Американский оборонный эксперт Райан Менон в колонке для The New York Times предлагает останавливать войну по линии фронта, без принятия Украины в НАТО либо иных подобных гарантий (на них, по его мнению, не пойдет Трамп) и с объявлением Киевом нейтралитета.

При этом Украина должна будет отклонить условие России по сокращению ВСУ и своей военной промышленности. Также западные страны получат возможность и дальше поставлять Украине оружие, обучать ее войска и развивать украинский ВПК.По мнению Менона, это станет гарантией того, что украинская армия станет "грозным противником" и получит необходимые возможности, чтобы отразить потенциальное нападение РФ.

Реалистичен ли такой вариант?

Напомним, что сокращение украинской армии было одним из ключевых требований РФ при заключении Стамбульских соглашений весной 2022 года. Сейчас Россия заявляет, что по-прежнему готова вести переговоры на основании тех соглашений. Кроме того, в цитируемых выше июньских условиях Путина есть и "демилитаризация" Украины. То есть этого требования Москва с повестки не снимает. Также как и требование передать ей всю территорию четырех областей.

Правда, как мы уже писали, неизвестно, какова будет реальная позиция Путина, если переговоры о завершении войны действительно начнутся. Будет ли он и далее настаивать на всех своих "июньских тезисах". Либо согласится на завершение войны по линии фронта (при условии вывода ВСУ из Курской области), постаравшись "обменять" это на выполнение Украиной и Западом других требований РФ.