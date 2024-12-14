Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал подробности скандала в 155-й бригаде "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции, и где на днях сменили командование. По ряду данных, скандал начался после того, как россияне прорвались к югу от Покровска.

По словам Бутусова, командование ОК "Запад" и Сухопутных войск "решили устроить показуху", заполнив бригаду насильно мобилизованными без должного обучения.

"В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы, так называемых "бусифицированных". Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплочённый коллектив. В результате среди тех, кого насильно засунули в подразделение, было много случаев самовольного оставления части (СОЧ)", – сообщил журналист.

Бутусов уточнил, что в СОЧ (укр. СЗЧ - Ред.) ушли более тысячи человек, которые "сразу же после прибытия отправились по домам".

"Ответственность за этих "бусифицированных" возложили на командира бригады и сняли его с должности. Это типичный стиль наших руководителей, которые не несут ответственности за свои решения, а люди для них – просто расходный материал", – добавил Бутусов.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что в украинских бригадах много солдат числятся лишь "на бумаге", а в реальности их нет на передовой, что является одной из главных причин падения обороны ВСУ на многих участках.

Ранее офицер ВСУ обвинил командование в некомпетентных и вредительских действиях, из-за которых силы украинской обороны попали в российское окружение под Курахово.