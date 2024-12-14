Сегодня 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Решение поддержали 204 депутата при необходимых двухстах. Против были 85.

Об этом сообщает Yonhap.

В голосовании приняли участие все 300 депутатов.

Партия народной власти (ПНП) ​​Юна решила принять участие в голосовании, но выступить против импичмента. Голосование было тайным.

"Результат показал, что 12 законодателей от ПНП отошли от своей партийной линии и проголосовали за импичмент", - говорится в статье.

Предыдущая попытка 7 декабря была неудачной.

Теперь в течение 180 дней решение парламента должен будет рассмотреть и утвердить Конституционный суд страны. При этом на данный срок президент уже будет отстранен от исполнения обязанностей.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су будет исполнять обязанности президента.

Ранее южнокорейский президент ввел военное положение и пытался разогнать парламент, но потом после протестов отменил его.

Также полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по делу о государственной измене.