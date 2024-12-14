Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля
Сегодня 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Решение поддержали 204 депутата при необходимых двухстах. Против были 85.
Об этом сообщает Yonhap.
В голосовании приняли участие все 300 депутатов.
Партия народной власти (ПНП) Юна решила принять участие в голосовании, но выступить против импичмента. Голосование было тайным.
"Результат показал, что 12 законодателей от ПНП отошли от своей партийной линии и проголосовали за импичмент", - говорится в статье.
Предыдущая попытка 7 декабря была неудачной.
Теперь в течение 180 дней решение парламента должен будет рассмотреть и утвердить Конституционный суд страны. При этом на данный срок президент уже будет отстранен от исполнения обязанностей.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су будет исполнять обязанности президента.
Ранее южнокорейский президент ввел военное положение и пытался разогнать парламент, но потом после протестов отменил его.
Также полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по делу о государственной измене.