В Южной Корее оппозиция призвала к импичменту президента Юн Сок Ёля - после того, как он объявил военное положение и попытался закрыть работу парламента (но парламент все равно собрался и военное положение отменил).

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия заявила, что выдвинет обвинение в госизмене против президента Юн Сок Ёля, министров обороны и внутренних дел. Под заявлением подписались и другие партии.

При этом, как сообщает Bloomberg, для импичмента нужно собрать две трети голосов депутатов парламента. Всего в нем 300 депутатов, из них 108 мандатов у партии президента.

То есть формально у оппозиции голосов не хватает. Но не исключено, что после политического фиаско Юн Сок Ёля, который вчера попытался ввести военное положение, но не смог, расклады в парламенте могут поменяться.

Между тем, как передает агентство Рёнхап, шесть оппозиционных партий Южной Кореи уже подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Документ подписал 191 депутат, правящая партия его не поддержала. Предварительно, его представят завтра, а вынесут на голосование в пятницу или субботу.

Для его принятия необходимо две трети голосов парламента. То есть оппозиции будут нужны восемь голосов правящей Партии народной власти, чтобы объявить импичмент президенту.

Вскоре после действий оппозиции министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал в отставку, передает "Ренхап". Накануне он извинился перед гражданами за ситуацию с объявлением в стране военного положения.

Напомним, накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, а также заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора. Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

О том, что происходило в Южной Корее, мы рассказывали в отдельном материале.