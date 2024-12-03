Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положение.

Об этом сообщает издание Yonhap.

Отмечается, что военное положение, длившееся всего несколько часов, побило все мировые рекорды краткости.

В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.

Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, а также заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора. Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Между тем, как пишут западные издания, администрация уходящего президента США Джо Байдена оказалась застигнута врасплох событиями в Южной Корее. Учитывая тесный союз между двумя странами, даже некоторые представители администрации выражали удивление по поводу того, что до сих пор фактически не поступило никакой реакции.

Мы следим за событиями в Южной Корее в обновляемом материале.