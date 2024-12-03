Самое короткое военное положение закончилось. В правительстве Южной Кореи приняли решение
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положение.
Об этом сообщает издание Yonhap.
Отмечается, что военное положение, длившееся всего несколько часов, побило все мировые рекорды краткости.
В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.
Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, а также заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора. Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.
Между тем, как пишут западные издания, администрация уходящего президента США Джо Байдена оказалась застигнута врасплох событиями в Южной Корее. Учитывая тесный союз между двумя странами, даже некоторые представители администрации выражали удивление по поводу того, что до сих пор фактически не поступило никакой реакции.
Мы следим за событиями в Южной Корее в обновляемом материале.