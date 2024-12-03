Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник, 3 декабря, объявил о введении в стране военного положения после того, как оппозиция в парламенте начала процедуру импичмента ряда высших чиновников.

Это решение вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры. Лидер оппозиции Ли Чже Мен заявил, что его сторонники не признают Юн Сок Йоля президентом, и призвал граждан выходить под парламент.

Командующий военным положением Пак Ан Су заявил, что с этого дня в стране запрещены митинги и демонстрации, работа национального и местных парламентов, а также деятельность политических партий.

Под зданием парламента начались столкновения. Следим за развитием событий в нашем онлайне.

Что происходит в Сеуле

18.59 Спецназ отступает от парламента Южной Кореи.

Парламент Южной Кореи заявляет, что те военные, которые будут выполнять приказы президента, будут задержаны, и их будут судить за государственную измену.

Также уже ставится вопрос об импичменте президента за попытку госпереворота под видом объявления военного положения.

18.25 Председатель парламента Южной Кореи объявил режим военного положения в стране недействительным после того, как парламент его отменил.

Тем временем у здания парламента в Сеуле собираются люди, многие из них с флагами и транспарантами против военного положения, введенного президентом.

18.02 Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, сообщает его спикер. В парламенте большинство у оппозиционной Демократической партии.

18.01 В Сеуле оппозиционные депутаты сумели попасть в здание южнокорейского парламента и намерены провести заседание для отмены военного положения.

Внутри парламента также идут столкновения с силовиками, они выбивают окна, чтобы попасть внутрь, потому что оппозиция блокирует двери.

17.50 Накануне сегодняшних событий в Сеуле агентство "Рёнхап" опубликовало свежий соцопрос, который показал рейтинг президента Юн Сок Ёля на уровне 25%. При этом негативная оценка действий президента составила 71,0%.

Рейтинг президентской партии "Силы народа" составил 32,3%, а оппозиционной Демократической партии - 45,2%.

17.35 Новые кадры столкновений в Сеуле возле здания парламента.

17.27 В Южной Корее военные пытаются взять здание парламента под свой контроль.

Вертолет сел на крышу Национального собрания, спецназ прорывается в здание. Рядом собираются протестующие и начинаются столкновения.

Депутаты оппозиционных партий перелезают через забор парламента.

Ли Чже Мен, лидер оппозиционной Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявил о непризнании Юн Сок Йоля президентом и призвал граждан выходить под парламент.

Оппозиция хочет провести заседание и отменить введенное военное положение, а военные объявили, что деятельность парламента и партий запрещена.

Оппозиция фактически обвиняет президента в попытке установить военную диктатуру.

"Танки, бронетранспортеры и солдаты с пистолетами и ножами будут править страной. Экономика Республики Корея рухнет безвозвратно. Сограждане, пожалуйста, приходите в Национальное собрание", - сказал Ли Чжэ Мен во время онлайн-трансляции.

16.07 Президент Южной Кореи заявил, что объявил военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок", передает агентство "Рёнхап".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... настоящим я объявляю чрезвычайное положение военного времени", — сказал Юн Сок Ёль.

Минобороны страны распорядилось провести совещание ключевых командиров и призвало к "усилению бдительности".

Из-за военного положения южнокорейским депутатам уже запретили входить в парламент. Оппозиция в лице главы "Демократической партии Тобуро" называет введение военного положения незаконным.

15.42 Президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения, передает агентство "Рёнхап".

По данным издания, президент Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента государственного аудитора и главного прокурора.

То есть решение президента связано с внутриполитическим противостоянием.