Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения.

Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Кореи "Рёнхап".

По данным агентства, Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора.

"Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", - заявил он.

Минобороны страны распорядилось провести совещание ключевых командиров и призвало к "усилению бдительности".

Из-за военного положения южнокорейским депутатам уже запретили входить в Национальное собрание (парламент). Южнокорейские СМИ сообщают, что военные заблокировали вход в него, но туда уже пытаются прорваться протестующие сторонники оппозиции.

То есть решение президента связано с внутриполитическим противостоянием, а не с каким-либо обострением отношений с Северной Кореей. На попытки импичмента высокому чиновнику президент решил ответить асимметрично, объявив оппозицию "просеверокорейскими силами".

Последствия решения президента

Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Главная оппозиционная "Демократическая партия Тобуро" срочно созвала своих законодателей в парламент. А ее глава Ли Джэ Мён назвал решение президента неконституционным, осудив его как шаг, "идущий против народа".

"Президент Юн объявил чрезвычайное военное положение без причины. Танки, бронетехника и солдаты с ружьями и мечами скоро будут контролировать страну. Экономика Республики Корея рухнет безвозвратно", - сказал Ли.

Партия приказала своим законодателям провести заседание, чтобы начать необходимые процедуры для отмены военного положения.

Между тем на улицах Сеула появилась бронетехника.

Командующий военным положением Пак Ан Су заявил, что с этого дня в стране запрещены митинги и демонстрации, работа национального и местных парламентов, а также деятельность политических партий.

Работа СМИ будет ограничена, институт английского уголовного процессуального права Habeas corpus запрещён. А нарушители указа о военном положении могут быть арестованы без ордера.

Вскоре после первых сообщений о блокировке работы парламента появилось видео, как военные берут здание законодательного органа под свой контроль, а на крышу садится вертолет и внутрь заходит спецназ.

Рядом собираются первые протестующие, начинаются столкновения.

Ли Чже Мен заявил, что оппозиция не признает Юн Сок Ёля президентом, и призвал граждан выходить под парламент.

"Сограждане, пожалуйста, приходите в Национальное собрание", - сказал он.

Реакция криптобирж

Введение военного положения в Южной Корее вызвало шторм на криптовалютном рынке.

Южная Корея - один из крупнейших в мире игроков на крипторынке, там разрешено покупать виртуальные активы напрямую за вону. Корейская платформа Upbit занимает 5-е место в рейтинге CoinMarketCap среди торговых криптоплатформ с 1,5 млн активных пользователей и суточным объемом торгов $7,7 млрд.

Поэтому политические события в Южной Корее сказались на рынке.

Утром котировки биткоина достигали $96,2 тыс., к полудню просели до $95,5 тыс., а к 16:30 из-за новостей из Южной Кореи случился провал до $93,9 тыс. Однако этим быстро воспользовались скупщики, которые начали откупать биткоин во время просадки цены, из-за чего курс сначала отскочил на $95,4 тыс., а затем корректировался на $95,2 тыс.

Напомним, в конце ноября в Республике Корея побывал с визитом министр обороны Украины Рустем Умеров. Он ездил туда, чтобы попросить о поставках оружия.

Однако Южная Корея отказала Украине в поставках оружия даже за деньги. Сеул заявил, что продажа оружия в зону боевых действий нарушает его законодательство, а также у Южной Кореи недостаточно производства и запасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим вплоть до 2030 года.