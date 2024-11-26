Министр обороны Украины Рустем Умеров, которого в Верховной Раде предлагают уволить, едет в Южную Корею с просьбой о поставках оружия. Визит ожидается 27 ноября.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

Украина хочет получить от Сеула, в частности, зенитные ракеты и артиллерийские орудия.

Местные эксперты считают, что Южная Корея займет "выжидательную позицию", наблюдая за военным сотрудничеством России с Северной Кореей и действиями избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее сам президент Южной Кореи заявлял о возможности поставок оружия ВСУ, если военные КНДР отправятся на войну в Украине, однако победа Трампа изменила позицию Сеула.

Также западные издания писали, что Южная Корея рассматривает план отправки в Украину военного и разведывательного персонала в ответ на отправку КНДР в Россию своих бойцов.

Война в Украине идет 1007-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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