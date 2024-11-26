В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об освобождении министра обороны Украины Рустема Умерова от должности.

Карточка документа опубликована на официальном сайте парламента.

Инициатор постановления, народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что Министерство обороны под руководством Умерова не смогло "нормально произвести боеприпасы".

"Проект внес народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, поэтому положительное решение маловероятно", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее источники "Страны" сообщали, что отставку главы ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова отложили до выборов в США.

Также журнал Forbes писал, что в Офисе президента обсуждают увольнение руководителей Главного управления разведки Кирилла Буданова, Министерства обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О том, почему появились слухи об отставке Кирилла Буданова и Рустема Умерова, мы рассказывали в отдельном материале.