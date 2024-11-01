Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора ведомства Игоря Воронченко.

Об этом сообщили изданию "Интерфакс-Украина" в Министерстве обороны.

Народная депутат Марьяна Безуглая утверждает, что министр обороны принял это решение по требованию главкома ВСУ Александра Сырского.

Также Умеров, по ее данным, инициировал переименование Главной инспекции в Генеральную инспекцию, "чтобы запустить каскад формальной переписки документов, увольнение несогласных и парализацию работы единственного контролирующего органа"

"Теперь все расследования по качеству базовой военной подготовки, сбитию нашей ПВО наших самолетов, финансовым злоупотреблениям и т.п. заморожены на неопределенный срок", — прокомментировала перемены Безуглая.

Отметим, что Безуглая писала об увольнении Воронченко еще в сентябре. По её данным, еще тогда он "поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского", потому что "доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ".

Ранее сегодня Безуглая заявила, что бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.