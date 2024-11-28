Южная Корея отказала Украине в поставках оружия даже за деньги. Об этом сообщает местный телеканал SBS.

В Сеул на встречу с президентом ездила делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Они заявили о желании закупить корейское оружие, в том числе ракеты класса "земля-воздух" средней дальности "Чхонгун", противоартиллерийские радары и 155-мм боеприпасы.

Сеул заявил, что продажа оружия в зону боевых действий нарушает его законодательство, а также у него недостаточно производства и запасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим до 2030 года.

Однако SBS пишет, что причиной отказа может быть избрание Дональда Трампа, который обещает закончить войну, а потому будет "нелегко помогать Украине, не идя в ногу с избранным президентом США".

Сам Умеров по итогам визита заявил, что сообщил Сеулу об участии северокорейских военных в войне на стороне РФ.

"Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности наших народов и регионов", - пишет украинский министр.

Напомним, ранее сам президент Южной Кореи заявлял о возможности поставок оружия ВСУ, если военные КНДР отправятся на войну в Украине.

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