В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР. На открытие пришли около 40 человек, в том числе несколько иностранцев.

Об этом пишет The Associated Press.

Кофейня находится в приграничном экопарке "Эгибон", расположенном в месте ожесточенных боев времён Корейской войны 1950-1953 годов. Чтобы попасть в здание заведения общепита, посетители должны пройти военный контрольно-пропускной пункт.

Посетителям этого туристического объекта предлагают насладиться чашечкой кофе от "культового капиталистического бренда", наблюдая за тихим горным посёлком КНДР менее чем в паре километров от парка.

Кроме кафе в экопарке имеются сады, выставочные и конференц-залы и военный мемориал, посвященный погибшим морским пехотинцам.

Открытие кафе стало частью программы местных властей по развитию приграничных объектов в качестве туристического направления.

Напомним, в октябре Южная Корея заявила, что КНДР подорвала дороги на границе между странами.

А перед этим СМИ писали, что Северная Корея обвинила Южную в запуске дронов и пригрозила "ужасной катастрофой".